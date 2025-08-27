Schützenverein im Vogtland begeht stolzes Jubiläum: Drei Kanonenschüsse für 300 Jahre

Auerbach
Drei Kanonenschüsse eröffnen am kommenden Samstag, 12 Uhr, das Jubiläumsfest der Auerbacher Schützengesellschaft. Warum die heute ihren Schießstand in Muldenhammer und kein Schützenhaus mehr hat.
300 Jahre sind für den ältesten Verein der Stadt Auerbach eine stolze Zahl. Harald Neumann, der 32 Jahre lang an der Spitze der Schützengesellschaft Auerbach stand, weiß: „Die Schützen waren damals in jeder Stadt die erste Vereinigung, denn sie hatten die Aufgabe, die Stadt im Ernstfall zu schützen.“
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.