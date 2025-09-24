Schuhplatteln im Vogtland: So lässt es Auerbach zur Einkaufsnacht krachen

Auerbach
Zum 17. Mal können Gäste bis spät in den Abend auf Shoppingtour gehen – und allerhand erleben. „Hüttengaudi“ heißt das Thema diesmal. 50 Geschäfte machen mit, den Rahmen bildet ein zünftiges Programm.
Wer zufällig Lederhosen und Dirndl zu Hause liegen hat, wird sich so gekleidet am Samstag in Auerbachs Zentrum pudelwohl fühlen. Zur Münchner Oktoberfest-Zeit ist „Hüttengaudi“ Thema der 17. Einkaufsnacht. Wie üblich gibt es wieder mehrere Hauptschauplätze: Bühnen stehen auf dem Alt- und Neumarkt, an der Herrenwiese und im...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.