MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Fall für die Polizei: Ein zerkratztes Auto in Auerbach.
Fall für die Polizei: Ein zerkratztes Auto in Auerbach. Bild: Symbolfoto: Peter Kneffel/dpa
Fall für die Polizei: Ein zerkratztes Auto in Auerbach.
Fall für die Polizei: Ein zerkratztes Auto in Auerbach. Bild: Symbolfoto: Peter Kneffel/dpa
Auerbach
Schwarzer Mercedes in der Auerbacher Innenstadt ramponiert
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein spitzer Gegenstand ist zum Einsatz gekommen. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Tätersuche.

Unbekannte haben am Freitagvormittag die Fahrerseite eines schwarzen Mercedes zerkratzt. Der Fahrzeugführer hatte den Pkw von 10 bis 10.45 Uhr auf einem Parkplatz an der Nicolaistraße, zwischen Pfarrgasse und Altmarkt, abgestellt. In der Zwischenzeit machten sich Unbekannte an dem Auto zu schaffen: Sie nutzten einen spitzen Gegenstand und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.01.2026
1 min.
Bilder des Tages vom 25.01.2026
 6 Bilder
Schnee und Eis ist am späten Abend auf dem Wasser der Elbe in Hamburg zu sehen.
12.11.2025
1 min.
Unbekannte zerkratzen in Plauen Autolack: Hoher Sachschaden
Bei der Polizei in Plauen ging am Mittwochmorgen eine Anzeige ein. Unbekannte hatten einen Pkw zerkratzt.
In der Nacht zum Mittwoch war das Fahrzeug beschädigt worden. Die Polizei sucht Zeugen.
Bernd Jubelt
06.01.2026
1 min.
Unbekannte zerkratzen Autos in Chemnitzer Parkhäusern
Zwei BMW- und zwei Mercedes-Wagen wurden in Chemnitz zerkratzt.
Vier Autos wurden allein am Montag in Chemnitzer Parkhäusern zerkratzt. Der Schaden beläuft sich auf rund 19.000 Euro.
Erik Anke
17:43 Uhr
1 min.
Vogtland: Unfall mit Todesfolge nahe der B 92
Ein Unfall mit Todesfolge hat sich am Samstagnachmittag im Vogtland ereignet.
Ein Volvo-Fahrer ist am Samstagnachmittag auf der Staatsstraße 311 zwischen Weischlitz und Oelsnitz tödlich verunglückt.
Sabine Schott
25.01.2026
2 min.
Trump lobt britische Soldaten als "großartigste Kämpfer"
Trump lobt das britische Militär - nach heftiger Kritik an seinen früheren Äußerungen. (Archivbild)
Donald Trumps abfällige Äußerungen über Nato-Soldaten in Afghanistan lösten vor allem in Großbritannien Empörung aus. Nun rudert der US-Präsident zurück.
24.01.2026
4 min.
„Die Deutschen sind verrückt“: Britischer Rennfahrer berichtet über seinen Start beim Ice King Battle in Schöneck
Brad Eldershaw aus England war beim RD48 Ice King Battle am Skihang Streugrün in der Skiwelt Schöneck mit seiner Drift-Limousine am Start.
International besetzt war das RD48 Ice King Battle in Schöneck. Rund 10.000 Besucher verfolgten das verrückte Autorennen am Skihang. Fahrer Brad Eldershaw aus England erzählt, wie er seine Teilnahme erlebt hat.
Christian Schubert
Mehr Artikel