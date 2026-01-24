Schwarzer Mercedes in der Auerbacher Innenstadt ramponiert

Ein spitzer Gegenstand ist zum Einsatz gekommen. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Tätersuche.

Unbekannte haben am Freitagvormittag die Fahrerseite eines schwarzen Mercedes zerkratzt. Der Fahrzeugführer hatte den Pkw von 10 bis 10.45 Uhr auf einem Parkplatz an der Nicolaistraße, zwischen Pfarrgasse und Altmarkt, abgestellt. In der Zwischenzeit machten sich Unbekannte an dem Auto zu schaffen: Sie nutzten einen spitzen Gegenstand und...