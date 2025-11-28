Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Polizei musste in der Nacht zu Freitag zu einem Unfall in Falkenstein ausrücken.
Die Polizei musste in der Nacht zu Freitag zu einem Unfall in Falkenstein ausrücken.
Auerbach
Schwerer Unfall im Vogtland: Auto kracht gegen Baucontainer
Redakteur
Von Swen Uhlig
Bei der Kollision in der Nacht in Falkenstein wurde der Container beschädigt und gegen ein Baugerüst geschoben. Was bisher bekannt ist.

Ein schwerer Unfall hat sich in der Nacht zu Freitag im vogtländischen Falkenstein ereignet. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, hatte ein Auto gegen 0.45 Uhr auf der Hauptstraße einen Baucontainer gerammt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Container gegen eine Straßenlaterne und ein Baugerüst geschoben. Die Laterne knickte ab, ob die...
