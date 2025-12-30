MENÜ
  • Schwerer Unfall in Auerbach: Winterdienstfahrzeug wird von betrunkenem 18-Jährigen gerammt

Die Klingenthaler Straße war in den Morgenstunden für lange Zeit gesperrt. Schweres Fehlverhalten des jungen Fahrers brachte den Winterdienstmitarbeiter ins Krankenhaus.

Am frühen Dienstagmorgen hat sich gegen 4.50 Uhr auf der Dr.-Külz-Straße in Auerbach ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 45-jähriger Winterdienstfahrer schwer verletzt wurde.
