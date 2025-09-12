Schwimmbad in Auerbacher Ortsteil ist für 2025 fertig

Die Wasserfreunde Reumtengrün haben dieses Jahr knapp 6000 Gäste gezählt. Trotz durchwachsener Wetterbilanz sind das etwa 2000 mehr als 2024.

Weder gut noch schlecht. So beurteilt Stefan Reuter von den Reumtengrüner Wasserfreunden die beendete Saison im Freibad des Auerbacher Ortsteils. Knapp 8000 Besucher zählte der Betreiberverein. Also etwa 2000 mehr als voriges Jahr. „Geschätzt gehen wir mit plus/minus Null raus“, sagt er. Für die Wasserballer vom SV Fortuna Auerbach war es...