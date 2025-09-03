Selbst Käse-Maik kauft dort ein: Was einen neuen Lebensmittelmarkt im Vogtland von anderen unterscheiden soll

In Ellefeld hat am Dienstag ein Laden der Firma Ostmilch eröffnet. Er ist der erste im Vogtland. Warum man dort keine alkoholischen Getränke findet.

Käse, Wurst, Saft und noch ein bisschen mehr. Im Einkaufswagen von Hannelore Döhler wäre noch Platz. Es ist ja auch eher eine Art Probeeinkauf. „Ich bin aber sehr zufrieden“, sagt die Ellefelderin, während ihr Blick durch den neuen Laden in ihrem Ort schweift. „Hier in der Umgebung gab es ja nichts mehr, seit vor ungefähr einem Jahr der...