Selbsthilfegruppe soll jungen Erwachsenen mit Depression Halt geben

„Kopfsache“ - der Name steht bereits fest. Unter dieser Bezeichnung soll in Auerbach eine Selbsthilfegruppe gegründet werden, die sich an junge Erwachsene im Alter zwischen 18 und 25 Jahren richtet, die an Depression und deren Begleiterkrankungen leiden. „Das erste Treffen ist für den 4. Juli, 18 Uhr im Aktivtreff Auerbach, Hainstraße 3...