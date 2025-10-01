Sirene ausgelöst - Fehlalarm in Wernesgrün

Krisenmanagement-Mitarbeiter geben Entwarnung. Was die Fachleute noch dazu mitteilten.

Aus der Stabsstelle Krisenmanagement und Bevölkerungsschutz wurde über einen Fehlalarm der elektronischen Sirene in Steinberg berichtet. Das Gerät im Ortsteil Wernesgrün hatte am Mittwoch, 1. Oktober, gegen 10.15 Uhr ausgelöst. Weithin hörbar wurde eine Warnung vor der Gefahr durch Hochwasser signalisiert. Dabei handelte es sich um falschen...