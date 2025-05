So einen Mercedes fuhr einst auch Alt-Bundeskanzler Adenauer: Oldtimer zieht die Blicke beim Verbrennertreffen im Vogtland auf sich

400 Menschen und ein Meer aus glänzendem Chrom – das Verbrennertreffen am Samstag bot so manche spannende Rarität am Falkensteiner Classic Schuppen. Eine davon ist 65 Jahre alt und hat schon einiges von der Welt gesehen.

Acht Stunden großer Bahnhof: Etwa 400 Menschen folgten am Samstag dem Aufruf zum Verbrennertreffen vor dem Falkensteiner Classic Schuppen. Spannende Raritäten waren dort zu entdecken. Zu diesen gehörte auch ein lackschwarzer Mercedes, Baujahr 1960. Er gehört Gerold Zeidler aus Schönbach bei Neumark. Ein Modell mit Geschichte. „Das ist ein...