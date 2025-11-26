So macht Auerbach seinen Weihnachtsmarkt sicher

Mit einem verschärften Sicherheitskonzept startet Auerbach ab Freitag in den zweiwöchigen Weihnachtsmarkt. Was sich rund um den Neumarkt und die Innenstadt ändern wird.

Nach dem Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt 2024 stellen überall im Land Kommunen die Sicherheit ihrer Märkte auf den Prüfstand. „Finanziell ist der Aufwand höher und auch an Manpower", sagt Auerbachs Pressesprecher Hagen Hartwig. Die Stadt habe das Sicherheitskonzept mit der Polizei überdacht. Es wird mehr Security eingesetzt....