Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Sicherheit spielt auf dem Auerbacher Weihnachtsmarkt eine große Rolle.
Sicherheit spielt auf dem Auerbacher Weihnachtsmarkt eine große Rolle. Bild: Cornelia Henze
Sicherheit spielt auf dem Auerbacher Weihnachtsmarkt eine große Rolle.
Sicherheit spielt auf dem Auerbacher Weihnachtsmarkt eine große Rolle. Bild: Cornelia Henze
Auerbach
So macht Auerbach seinen Weihnachtsmarkt sicher
Von Cornelia Henze
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit einem verschärften Sicherheitskonzept startet Auerbach ab Freitag in den zweiwöchigen Weihnachtsmarkt. Was sich rund um den Neumarkt und die Innenstadt ändern wird.

Nach dem Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt 2024 stellen überall im Land Kommunen die Sicherheit ihrer Märkte auf den Prüfstand. „Finanziell ist der Aufwand höher und auch an Manpower“, sagt Auerbachs Pressesprecher Hagen Hartwig. Die Stadt habe das Sicherheitskonzept mit der Polizei überdacht. Es wird mehr Security eingesetzt....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
08:38 Uhr
1 min.
Junge Kegler aus dem Erzgebirge bleiben beim Tabellenführer chancenlos
Die Nachwuchskegler aus dem Erzgebirge blieben zuletzt unter ihren Möglichkeiten.
Die U 19 des SV Saxonia Bernsbach verlor in der Verbandsliga bei Fortuna Leipzig. Nur die U 14 der SG Grünhain/Lößnitz durfte jubeln.
Stefan Werth
08:47 Uhr
1 min.
Viele Glätteunfälle in Oberlausitz und Erzgebirge
Vor allem der Osten Sachsen war am Morgen von der Glätte betroffen. (Archivbild)
Lkw bleiben liegen, Straßen werden wegen Unfällen gesperrt: In Teilen Sachsens bringt Glätte am Morgen den Verkehr ins Stocken.
25.11.2025
2 min.
Verwüstete Natur im Vogtland: Staatsanwaltschaft eingeschaltet – für den Verursacher wird‘s teuer
Blick in die Lengenfelder Plohnbachaue. Ein Sumpf-Biotop wurde vollständig zerstört.
Die Zerstörungen in einem Landschaftsschutzgebiet haben für den Verursacher unangenehme Konsequenzen – die Behörden sprechen von einer Umweltstraftat, die Stadt will Einsicht in Protokolle.
Gerd Möckel
12.11.2025
3 min.
Der Advent kann kommen: Weihnachtsbaum „schwebt“ über Auerbacher Altmarkt
Die Tanne wurde am Mittwoch in das Fundament am oberen Altmarkt bugsiert.
Das vogtländische Drei-Türme-Städtchen bereitet sich auf den Advent vor. Am Mittwoch nahmen zwei zehn und zwölf Meter Bäume am Alt- und Neumarkt ihre Plätze per Autokran ein. Eine knifflige Angelegenheit.
Sylvia Dienel
10.11.2025
4 min.
Das ist neu auf dem Auerbacher Weihnachtsmarkt: Warum der Märchenumzug diesmal rückwärts läuft
Der Märchenumzug verläuft seit vielen Jahren vom Hofaupark bis zum Altmarkt. Erstmals startet er andersherum: Und zwar ab der „Hockels Mühle“ am 1. Adventssonntag.
Der Markt beginnt mit dem Stollenanschnitt am 28. November und endet mit der Bergparade am 3. Advent. Dazwischen liegt Bewährtes, Neues. Leider müssen die Auerbacher auch auf etwas verzichten.
Cornelia Henze
Mehr Artikel