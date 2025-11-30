Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • So schön war Sachsens größter Märchenumzug mit Pferden und Kutschen durch Auerbach: Die schönsten Bilder aus dem Vogtland

Rund 200 Mitwirkende zählt der Auerbacher Märchenumzug, den es seit nun 50 Jahren gibt.
Rund 200 Mitwirkende zählt der Auerbacher Märchenumzug, den es seit nun 50 Jahren gibt. Bild: David Rötzschke
Rund 200 Mitwirkende zählt der Auerbacher Märchenumzug, den es seit nun 50 Jahren gibt.
Rund 200 Mitwirkende zählt der Auerbacher Märchenumzug, den es seit nun 50 Jahren gibt. Bild: David Rötzschke
 12 Bilder
Auerbach
So schön war Sachsens größter Märchenumzug mit Pferden und Kutschen durch Auerbach: Die schönsten Bilder aus dem Vogtland
Von Sylvia Dienel (Text) und David Rötzschke (Fotos)
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Pferde, Reiter und Kutschen gehören in Auerbach zur Adventszeit. Am Sonntag prozessierten um die 200 Teilnehmer und ihre Tiere als Märchenumzug durch die Innenstadt. Der nächste Höhepunkt wartet schon.

Das Wetter meinte es am 1. Adventssonntag gut mit den Akteuren einer Veranstaltung im Vogtland, die es landesweit so kein zweites Mal gibt: Jedes Jahr zur gleichen Zeit setzt sich Sachsens größter Märchenumzug in Auerbach in Bewegung. Punkt 14.30 Uhr waren Plusgrade und trockene Witterung ständige Begleiter.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.12.2025
2 min.
Wück vor EM-Vergabe: Hoffe, UEFA hat aufgepasst
Hoffen auf den Zuschlag der EM 2029: Bundestrainer Wück und die deutschen Fußballerinnen.
Bundestrainer Wück wirbt vor der Vergabe der EM 2029 für Deutschland als Gastgeber. Dabei nennt er die großen Pluspunkte des deutschen Frauenfußballs.
10.11.2025
4 min.
Das ist neu auf dem Auerbacher Weihnachtsmarkt: Warum der Märchenumzug diesmal rückwärts läuft
Der Märchenumzug verläuft seit vielen Jahren vom Hofaupark bis zum Altmarkt. Erstmals startet er andersherum: Und zwar ab der „Hockels Mühle“ am 1. Adventssonntag.
Der Markt beginnt mit dem Stollenanschnitt am 28. November und endet mit der Bergparade am 3. Advent. Dazwischen liegt Bewährtes, Neues. Leider müssen die Auerbacher auch auf etwas verzichten.
Cornelia Henze
30.11.2025
1 min.
Weihnachten in den Höfen – Mehr als ein Geheimtipp im Erzgebirge
In den Gassen im Schlettauer Zentrum waren am Wochenende tausende Besucher unterwegs.
Der Schlettauer Weihnachtsmarkt ist ein ganz besonderer. Das hat sich inzwischen herumgesprochen.
Niko Mutschmann und Kjell Riedel
01.12.2025
4 min.
Deutschland und Polen: Freundschaft mit Fallstricken
Verteidigung, Wirtschaft und der Ukraine-Krieg dürften in dem Gespräch der beiden im Vordergrund stehen.
Schutz vor russischer Bedrohung, Unterstützung der Ukraine - das werden wichtige Themen der deutsch-polnischen Regierungskonsultationen sein. Es dürfte aber auch um Vergangenheitsbewältigung gehen.
29.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Warum Erzgebirger Thomas im Moment am liebsten zu Hause bleibt
Michaela und Thomas: Was verraten diese Blicke?
Holzhacken, Schweißen, Kuscheln: Während der Hofwoche wächst die Nähe zwischen Michaela und Thomas. Manchmal hat er sogar die Kameras vergessen. Und wie haben seine Eltern die RTL-Dreharbeiten erlebt?
Thomas Wittig
18:00 Uhr
1 min.
Wenn der Weihnachtsmann zum Nikolaus wird - Auerbacher Weihnachtsmarkt ist eröffnet
Mit dem traditionellen Stollenanschnitt ist Freitagabend der Auerbacher Weihnachtsmarkt eröffnet worden. Zu Gast war ein alter Bekannter
Gunter Niehus
Mehr Artikel