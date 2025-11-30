So schön war Sachsens größter Märchenumzug mit Pferden und Kutschen durch Auerbach: Die schönsten Bilder aus dem Vogtland

Auerbach
Pferde, Reiter und Kutschen gehören in Auerbach zur Adventszeit. Am Sonntag prozessierten um die 200 Teilnehmer und ihre Tiere als Märchenumzug durch die Innenstadt. Der nächste Höhepunkt wartet schon.
Das Wetter meinte es am 1. Adventssonntag gut mit den Akteuren einer Veranstaltung im Vogtland, die es landesweit so kein zweites Mal gibt: Jedes Jahr zur gleichen Zeit setzt sich Sachsens größter Märchenumzug in Auerbach in Bewegung. Punkt 14.30 Uhr waren Plusgrade und trockene Witterung ständige Begleiter.
