  • „Sobald bei uns das Licht angeht, stehen die Leute vor der Tür“: Welche Schätze die Stadt Rodewisch an die Bürger gibt

Holzspielzeug, wie dieses Auto, das Museologe Felix Rossmann zeigt, wird entsammelt. Das heißt: Ehemaliges Museumsgut geht in den Besitz von Bürgern oder anderen Museen. Bild: Cornelia Henze
Holzspielzeug, wie dieses Auto, das Museologe Felix Rossmann zeigt, wird entsammelt. Das heißt: Ehemaliges Museumsgut geht in den Besitz von Bürgern oder anderen Museen. Bild: Cornelia Henze
Auerbach
„Sobald bei uns das Licht angeht, stehen die Leute vor der Tür“: Welche Schätze die Stadt Rodewisch an die Bürger gibt
Von Cornelia Henze
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Leergefegte Räume im Museum Göltzsch gibt es zum Denkmalstag am 14. September für jedermann zu schauen. Warum das so ist und welcher Raum das besondere Interesse der Gäste wecken dürfte.

Gerade ein halbes Jahr ist vergangen und der Museologe Felix Rossmann samt Helfern hat das Rodewischer Museum nahezu geräumt. Exponate wurden gesichtet, sortiert und in das vorübergehende Depot auf der Auerbacher Straße verbracht. „Chapeau und Respekt für Sie und Ihre Mitarbeiter“, richtete sich Bürgermeisterin Kerstin Schöniger...
