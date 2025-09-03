„Sobald bei uns das Licht angeht, stehen die Leute vor der Tür“: Welche Schätze die Stadt Rodewisch an die Bürger gibt

Auerbach
Leergefegte Räume im Museum Göltzsch gibt es zum Denkmalstag am 14. September für jedermann zu schauen. Warum das so ist und welcher Raum das besondere Interesse der Gäste wecken dürfte.
Gerade ein halbes Jahr ist vergangen und der Museologe Felix Rossmann samt Helfern hat das Rodewischer Museum nahezu geräumt. Exponate wurden gesichtet, sortiert und in das vorübergehende Depot auf der Auerbacher Straße verbracht. „Chapeau und Respekt für Sie und Ihre Mitarbeiter“, richtete sich Bürgermeisterin Kerstin Schöniger...
