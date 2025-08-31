Spannende Ideen aus dem Vogtland: Warum Cessna-Flugzeuge Werkzeuge aus Auerbach brauchen

Auerbach
Die Dr. Matzat GmbH Auerbach hat ihr Spezialgebiet gefunden. Ihre Produkte sind in Werkhallen der ganzen Welt zu Hause. Die Kunden sind namhaft, die Firma selbst läuft still unterm Radar.
Erstmals hat sich die Dr. Matzat & Co GmbH am Firmenort im Industriegebiet West Auerbach/Rebesgrün mit einer Hausmesse präsentiert. Kunden aus ganz Deutschland haben sich in der Firma und dem Show-Room umsehen können. Spannvorrichtungen, sprich Riesen-Schraubstöcke für die Industrie, werden in Auerbach geplant und konstruiert - jedoch nicht...
