  • Spannende Ideen aus dem Vogtland: Warum Cessna-Flugzeuge Werkzeuge aus Auerbach brauchen

Anwendungstechniker Robin Richter (links) und Konstrukteur Lukas Oheim erläutern eine Spannvorrichtung, die via digitalem Messsystem die Werkzeuge positioniert.
Anwendungstechniker Robin Richter (links) und Konstrukteur Lukas Oheim erläutern eine Spannvorrichtung, die via digitalem Messsystem die Werkzeuge positioniert. Bild: Joachim Thoß
Auerbach
Spannende Ideen aus dem Vogtland: Warum Cessna-Flugzeuge Werkzeuge aus Auerbach brauchen
Von Cornelia Henze
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Dr. Matzat GmbH Auerbach hat ihr Spezialgebiet gefunden. Ihre Produkte sind in Werkhallen der ganzen Welt zu Hause. Die Kunden sind namhaft, die Firma selbst läuft still unterm Radar.

Erstmals hat sich die Dr. Matzat & Co GmbH am Firmenort im Industriegebiet West Auerbach/Rebesgrün mit einer Hausmesse präsentiert. Kunden aus ganz Deutschland haben sich in der Firma und dem Show-Room umsehen können. Spannvorrichtungen, sprich Riesen-Schraubstöcke für die Industrie, werden in Auerbach geplant und konstruiert - jedoch nicht...
19.08.2025
3 min.
Auerbach verliert sein Jobcenter: Was Kunden jetzt wissen müssen
Das Jobcenter in Auerbach hat am 11. September letztmals geöffnet. Es war die letzte Außenstelle im Landkreis. Alle Kunden müssen nun nach Plauen.
Am 11. September hat das Jobcenter Auerbach letztmalig geöffnet. Damit fällt die letzte Filiale dieses Dienstleisters außerhalb Plauens weg. Die Behörde verkleinert sich - das sind die Gründe dafür.
Cornelia Henze
15:46 Uhr
2 min.
Die Oelsnitzer Schützen haben erstmals eine Königin
Evelyn Winkler ist die erste Königin der Schützengesellschaft Oelsnitz.
Evelyn Winkler ist seit Samstag die „Regentin“ der dortigen Schützengesellschaft. Das gab es bisher noch nie. Der Königsschütze heißt Andreas Rietzsch. Rund um ihre Vorstellung wurden die Stadtmeister ermittelt.
Thomas Gräf
15:53 Uhr
4 min.
Erster Profivertrag bei den Niners Chemnitz – und doch denkt Eigengewächs Luca Kellig schon über einen Wechsel nach
Luca Kellig im Foyer des Teamhotels der Niners Chemnitz im schweizerischen Yverdon-les-Bains.
Mit seinen 19 Jahren ist der Chemnitzer der jüngste Profi im Kader der Basketballer. Für seine Zukunft hat er konkrete Pläne. Und den Vergleich mit einem Fan-Idol mag er nicht.
Thomas Reibetanz
02.09.2025
2 min.
Tragischer Tod zweier Mütter im Erzgebirge: Polizei nennt weitere Details zum Unfallfahrer
Tragischer Tod zweier Mütter: An der Unfallstelle auf der B 95 bei Annaberg liegen Blumen.
Am 20. August hat es einen schweren Unfall auf der B 95 zwischen Kühberg und Annaberg gegeben. Der Unfallverursacher war laut Polizei nicht nur viel zu schnell.
Katrin Kablau
16:30 Uhr
3 min.
Kartenzahlung fällt in Supermarkt im Vogtland aus - Verkäuferin verärgert: „Was wir uns heute schon alles anhören mussten“
Im Edeka war der Einkauf am Montag schwieriger. Es gab Bezahlprobleme. Nicht jeder Kunde hatte Verständnis.
Kein guter Wochenstart für die Verkaufskräfte im Edeka Kadelke in Auerbach und bei anderen Einzelhändlern. Das elektronische Bezahlen streikt, die Kunden sind irritiert, rasten teilweise aus.
Cornelia Henze und Gunter Niehus
01.09.2025
1 min.
Ex-Kanzlerin Merkel besucht kleine Buchhandlung in Chemnitz
Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt in die Universitas Buchhandlung Robert Aßmann.
Die langjährige Regierungschefin ist kommende Woche zu einer Lesung zu Gast. Die ist bereits ausverkauft. Wer sie dennoch treffen will, hat dazu zuvor Gelegenheit.
Benjamin Lummer
