Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Staatsstraße 303 ist bei Werda wegen einer Baustelle gesperrt.
Die Staatsstraße 303 ist bei Werda wegen einer Baustelle gesperrt. Bild: Florian Wunderlich
Die Staatsstraße 303 ist bei Werda wegen einer Baustelle gesperrt.
Die Staatsstraße 303 ist bei Werda wegen einer Baustelle gesperrt. Bild: Florian Wunderlich
Auerbach
Staatsstraße im Vogtland gesperrt: Große Umleitung wegen Baustelle
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwischen Oelsnitz und Falkenstein wartet auf Verkehrsteilnehmer seit Montag auf eine große Umleitung. Die Staatsstraße 303 ist wegen Bauarbeiten gesperrt. Wie lange das so bleiben soll.

Verkehrsteilnehmer müssen seit Anfang dieser Woche mehr Zeit zwischen Oelsnitz und dem Göltzschtal einplanen. Seit Montag ist die Staatsstraße 303, die Oelsnitz und Falkenstein miteinander verbindet, voll gesperrt. Konkret geht es um einen knapp zwei Kilometer langen Abschnitt zwischen dem Ortsausgang Werda und dem Abzweig Schöneck bei
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.05.2025
3 min.
Sperrung zwischen Schöneck und Falkenstein: Diese Baustelle zwingt Autofahrer ab Montag zu großer Umleitung
Schilder kündigen die Sperrung bereits an. Ab Montag ist die Ortsdurchfahrt Neudorf bei Poppengrün wegen Bauarbeiten dicht.
Ab Montag wird der Abschnitt bei Neudorf wegen Bauarbeiten gesperrt. Eine großräumige Umfahrung ist erforderlich. Wie viel Zeit Autofahrer mehr einplanen sollten und wie lange gebaut wird.
Florian Wunderlich
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
10.08.2025
3 min.
Zahlreiche neue Baustellen im Göltzschtal: Hier müssen sich Autofahrer ab Montag auf Umwege einstellen
Geduld ist gefragt: Zum Schulstart beginnen Baustellen im Göltzschtal.
Pünktlich zum Schulstart erfordern neue Baustellen in Falkenstein, Auerbach und Ellefeld Geduld von Autofahrern. Zum Teil sind Umleitungen einzuplanen.
Florian Wunderlich
09:27 Uhr
1 min.
Bilder des Tages vom 18.09.2025
 5 Bilder
Tränengas in Paris – Frankreich vor landesweiten Protesten
09:18 Uhr
2 min.
Nach Fed-Entscheid: Goldpreis sinkt deutlich
Der Goldpreis fällt nach seinem jüngsten Rekordhoch (Archivbild)
Zuletzt ist der Goldpreis von Rekord zu Rekord geeilt. Nach der Zinssenkung der US-Notenbank Fed geht es nun deutlich abwärts.
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel