Stadtführung Auerbach: Auf den Spuren der Industriegeschichte in der DDR

Am Tag der Deutschen Einheit findet in Auerbach eine Stadtführung zur Industriegeschichte in der DDR statt. Wie man sich jetzt noch anmelden kann.

Am Tag der Deutschen Einheit besteht in Auerbach die Möglichkeit für eine besondere Führung mit Ortshistorikerin Ramona Deckert. Treffpunkt ist 14.30 Uhr am Hofaupark. Nicht ohne Grund: Denn thematisch dreht sich die Führung um die Industriegeschichte in der damaligen DDR. Im heutigen Hofaupark war früher ein Textilbetrieb. „Wir schauen uns... Am Tag der Deutschen Einheit besteht in Auerbach die Möglichkeit für eine besondere Führung mit Ortshistorikerin Ramona Deckert. Treffpunkt ist 14.30 Uhr am Hofaupark. Nicht ohne Grund: Denn thematisch dreht sich die Führung um die Industriegeschichte in der damaligen DDR. Im heutigen Hofaupark war früher ein Textilbetrieb. „Wir schauen uns...