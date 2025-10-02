Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auerbach früher: Der Blick vom Schlossturm in Richtung Ellefeld.
Auerbach früher: Der Blick vom Schlossturm in Richtung Ellefeld. Bild: Repro: David Rötzschke/Archiv
Auerbach früher: Der Blick vom Schlossturm in Richtung Ellefeld.
Auerbach früher: Der Blick vom Schlossturm in Richtung Ellefeld. Bild: Repro: David Rötzschke/Archiv
Auerbach
Stadtführung Auerbach: Auf den Spuren der Industriegeschichte in der DDR
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Tag der Deutschen Einheit findet in Auerbach eine Stadtführung zur Industriegeschichte in der DDR statt. Wie man sich jetzt noch anmelden kann.

Am Tag der Deutschen Einheit besteht in Auerbach die Möglichkeit für eine besondere Führung mit Ortshistorikerin Ramona Deckert. Treffpunkt ist 14.30 Uhr am Hofaupark. Nicht ohne Grund: Denn thematisch dreht sich die Führung um die Industriegeschichte in der damaligen DDR. Im heutigen Hofaupark war früher ein Textilbetrieb. „Wir schauen uns...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.10.2025
1 min.
Explosion in Chemnitzer Wohnhaus
Nach einer Explosion evakuierten Einsatzkräfte ein Mehrfamilienhaus. (Symbolbild)
Fenster zerbersten, Autoscheiben splittern: Bei einer Explosion in einem Wohnhaus gibt es einen heftigen Knall. Einsatzkräfte finden einen im Gras liegenden Menschen.
04.10.2025
5 min.
Wieder Drohnenalarm: Flughafen München stellt Betrieb ein
Tausende Menschen sitzen am Flughafen München fest.
Tausende Flugreisende in München können nicht wie geplant abheben. Die Polizei sichtete erneut Drohnen.
02.10.2025
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
26.09.2025
2 min.
Ideen für das Auerbach der Zukunft: Was wünschen sich Jugendliche in ihrer Stadt?
Jugendliche sind aufgerufen, ihre Ideen und Wünsche für Auerbach einzubringen.
Ein Treffen in entspannter Atmosphäre bietet am Samstag in Auerbach Jugendlichen die Chance, ihre Stadt mitzugestalten und Ideen einzubringen. Wo das Treffen mit gratis Pizza und Popcorn stattfindet.
Florian Wunderlich
03.10.2025
5 min.
Oberbürgermeisterwahl in Freiberg: Vier Personalien stehen fest, doch es gibt noch Fragezeichen
Update
Das beste Ergebnis im ersten Durchgang: Philipp Preißler (Mitte) jubelte im Gasthof Halsbach über das Ergebnis im ersten Durchgang der OB-Wahl in Freiberg. Er tritt am 26. Oktober erneut an.
Seit Freitagabend ist klar, wer sich beim zweiten Wahlgang zur OB-Wahl in Freiberg am 26. Oktober erneut bewirbt. Die Stadt hat die Bewerbungen bestätigt. Zu einem Rückzug gibt es Klärungsbedarf.
Grit Baldauf, Matthias Behrend
25.09.2025
1 min.
Auerbacher Aktivtag muss zum Teil ausfallen: Das ist der Grund
Der Aktivtag findet nun doch an der Schlossarena statt, aber nur zum Teil.
Ins Grüne sollte es für die Teilnehmer und Besucher des Auerbacher Aktivtages gehen. Doch nun gibt es eine kurzfristige Änderung.
Florian Wunderlich
Mehr Artikel