MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Stadtrat Auerbach trifft Entscheidung zur Göltzschtalgalerie – Zweifel am Kaufpreis und den Kosten

Der Stadtrat hat mehrheitlich für den Kauf der Göltzschtalgalerie Nicolaikirche in Auerbach gestimmt. Das ist nur die erste Hürde.
Der Stadtrat hat mehrheitlich für den Kauf der Göltzschtalgalerie Nicolaikirche in Auerbach gestimmt. Das ist nur die erste Hürde. Bild: David Rötzschke/Archiv
Seit 1992 ist die Nicolaikirche ein Veranstaltungshaus. Im Dezember schloss die Einrichtung, weil Auerbach diese eigenständig betreiben will.
Seit 1992 ist die Nicolaikirche ein Veranstaltungshaus. Im Dezember schloss die Einrichtung, weil Auerbach diese eigenständig betreiben will. Bild: David Rötzschke/Archiv
Der Kreistag im Plauener Landratsamt muss dem Verkauf noch zustimmen.
Der Kreistag im Plauener Landratsamt muss dem Verkauf noch zustimmen. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Der Stadtrat hat mehrheitlich für den Kauf der Göltzschtalgalerie Nicolaikirche in Auerbach gestimmt. Das ist nur die erste Hürde.
Der Stadtrat hat mehrheitlich für den Kauf der Göltzschtalgalerie Nicolaikirche in Auerbach gestimmt. Das ist nur die erste Hürde. Bild: David Rötzschke/Archiv
Seit 1992 ist die Nicolaikirche ein Veranstaltungshaus. Im Dezember schloss die Einrichtung, weil Auerbach diese eigenständig betreiben will.
Seit 1992 ist die Nicolaikirche ein Veranstaltungshaus. Im Dezember schloss die Einrichtung, weil Auerbach diese eigenständig betreiben will. Bild: David Rötzschke/Archiv
Der Kreistag im Plauener Landratsamt muss dem Verkauf noch zustimmen.
Der Kreistag im Plauener Landratsamt muss dem Verkauf noch zustimmen. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Auerbach
Stadtrat Auerbach trifft Entscheidung zur Göltzschtalgalerie – Zweifel am Kaufpreis und den Kosten
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach der Schließung der Eventlocation in Auerbach, hat der Stadtrat nun den Kauf der Immobilie vorangetrieben – nicht ohne Diskussionsbedarf. Warum die AfD Zweifel äußerte und wie es jetzt weitergeht.

Ende letzten Jahres sind in der Göltzschtalgalerie Nicolaikirche in Auerbach die Lichter ausgegangen. Seitdem ist die Veranstaltungsstätte geschlossen und wartet auf den Weiterbetrieb. Dieser hat nun eine erste Hürde genommen. Der Stadtrat hat am Montag mehrheitlich für den Kauf der Immobilie durch die Kommune gestimmt. Allerdings nicht ohne...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.01.2026
4 min.
Neujahrsempfang in Auerbach: Kino ist Sorgenkind, aber es gibt Hoffnung – das packt die Stadt 2026 an
Einen Hoffnungsschimmer für das Kino in Form eines 20.000-Euro-Schecks überreichte „Ab in die Mitte“-Projektleiter Eddy Donat (Mitte) an Oberbürgermeister Jens Scharff (links).
Der Baustart der Landesgartenschau und die Sanierung des Waldsportbads bringen 2026 frischen Wind in Auerbach. Hoffnung gibt es für das Kino. Die wichtigsten Punkte des Neujahrsempfangs.
Florian Wunderlich
16.02.2026
1 min.
Bürger diskutieren: Wird diese Stadt im Erzgebirge wieder zum Dorf?
Über die Zukunft von Olbernhau, hier bei der Aktion „Night of Lights“, soll beim 132. Stadtgespräch diskutiert werden.
Demografischer Wandel in Olbernhau: Die Einwohnerzahl hat sich seit den 1970er-Jahren halbiert. Wie reagiert die Region? Thema beim Stadtgespräch.
Holk Dohle
16:00 Uhr
2 min.
Aus Olympiafrust wird Medaillenfreude: Skilangläuferin aus dem Erzgebirge glänzt im Continentalcup
Überzeugte im Continentalcup auf ganzer Linie: Anna-Maria Dietze.
Statt im italienischen Tesero ist Anna-Maria Dietze im tschechischen Nove Mesto in die Loipe gegangen. Und dort zeigte die Seiffenerin, dass sie sich wieder in Spitzenform befindet.
Andreas Bauer
18:06 Uhr
3 min.
TV-Star mit Bühnen-Leidenschaft - Lambert Hamel ist tot
Gerade das Theaterspielen empfand Hamel als großes Glück.
Bösewicht, Kanzler, Familienvater - das Fernsehpublikum mochte Lambert Hamel in unterschiedlichsten Rollen. Auf der Bühne war er mehr als 50 Jahre lang vor allem in klassischen Stücken zu sehen.
Ute Wessels und Kathrin Zeilmann, dpa
18:00 Uhr
8 min.
Mütze auf und rein: Wie ich als Warmduscherin Spaß am Eisbaden bekam
Dünne Studienlage hin oder her, ich meine: Eisbaden macht glücklich.
Kalte Duschen sind mir ein Graus – doch draußen Baden im Winter finde ich schön. Der Weg dahin war lang. Und nur eine spezielle Technik hat ihn möglich gemacht.
Sylvia Miskowiec
05.12.2025
4 min.
Ort für Konzerte, Kunst und Hochzeiten im Vogtland schließt: Viele Fragen zum Neuanfang der Göltzschtalgalerie offen
Die Göltzschtalgalerie Nicolaikirche in Auerbach schließt zum Jahresende und wechselt den Betreiber. Wann sie wieder öffnet, ist noch unklar.
Das Veranstaltungshaus in Auerbach schließt vorerst. Die Übernahme durch die Stadt ist geplant. Die Verhandlungen mit dem Landkreis zum Kauf laufen. Eine schnelle Wiedereröffnung ist unwahrscheinlich.
Florian Wunderlich
Mehr Artikel