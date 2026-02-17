Stadtrat Auerbach trifft Entscheidung zur Göltzschtalgalerie – Zweifel am Kaufpreis und den Kosten

Auerbach
Nach der Schließung der Eventlocation in Auerbach, hat der Stadtrat nun den Kauf der Immobilie vorangetrieben – nicht ohne Diskussionsbedarf. Warum die AfD Zweifel äußerte und wie es jetzt weitergeht.
Ende letzten Jahres sind in der Göltzschtalgalerie Nicolaikirche in Auerbach die Lichter ausgegangen. Seitdem ist die Veranstaltungsstätte geschlossen und wartet auf den Weiterbetrieb. Dieser hat nun eine erste Hürde genommen. Der Stadtrat hat am Montag mehrheitlich für den Kauf der Immobilie durch die Kommune gestimmt. Allerdings nicht ohne...
