Stammtisch debattiert zu Radwegen

Ellefeld.

Keine schnellen Lösungen, aber Anregungen für die Gemeindeverwaltung, was in Ellefeld in puncto Radwege angepackt werden sollte - das hat der erste Bürgerstammtisch zu dem Thema gebracht. Sechs Bürger beteiligten sich, die Verwaltung war durch Bürgermeister Jörg Kerber (parteilos) und Steffen Kaden vom Bauamt vertreten. "Die Wegeführung im Bereich der Alten Auerbacher Straße, die Streckenführung des Göltzschtalradweges durch Ellefeld oder der Vorschlag, die Lindenstraße als Fahrradstraße auszuweisen, kamen auf den Tisch", nannte Kerber Beispiele aus der Runde. Er sieht den Stammtisch als "niedrigschwelliges Angebot" an die Einwohner, sich bei dem Thema einzubringen. Er erinnerte daran, dass der Gemeinderat eine Studie zum Göltzschtalradweg beauftragt hat. Dabei geht es um Lösungen, ob und wie der durch den Ellefelder Park geleitet werden kann. Bei der Lindenstraße als Radstraße seien Für und Wider abzuwägen. An der Straße liegt die Kinderwelt, zu bestimmten Zeiten ist an der Kita viel Autoverkehr. Auch eine Verbindung von der Alten Auerbacher Straße in die Ortsmitte sei angeregt worden. Vor den Sommerferien soll ein zweiter Stammtisch Radwege stattfinden. Dann soll anhand von Karten diskutiert werden. Kerber hofft, dass dann die Radwegstudie zum Park vorliegt. (how)