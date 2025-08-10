Start ins neue Schuljahr: Was Familien im Vogtland jetzt zum Schülerverkehr wissen sollten

Sechs Wochen Ferien sind vorbei, am Montag beginnt wieder der Unterricht. Wer mit Bus und Bahn zur Schule fährt, muss sich auf einigen Linien auf Einschränkungen einstellen.

