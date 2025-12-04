Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Statt Blumen bald Asia-Food im Vogtland: Warum ein Geschäft ausziehen muss und das andere zuschließt

Anette Horlbeck ist seit 44 Jahren Floristin. Nun muss sie aus dem Geschäft am Neumarkt ausziehen. Ein Umzug und „Weiter“ kommt nur in Frage, wenn sich ein Nachfolger findet.
Anette Horlbeck ist seit 44 Jahren Floristin. Nun muss sie aus dem Geschäft am Neumarkt ausziehen. Ein Umzug und „Weiter“ kommt nur in Frage, wenn sich ein Nachfolger findet. Bild: Cornelia Henze
Ina und Matthias Rudolf schließen per 20. Dezember den Camel-Shop. Seit 1998 war das Paar aus Reichenbach in Auerbach mit dem Modegeschäft ansässig und schon eine Institution.
Ina und Matthias Rudolf schließen per 20. Dezember den Camel-Shop. Seit 1998 war das Paar aus Reichenbach in Auerbach mit dem Modegeschäft ansässig und schon eine Institution. Bild: Cornelia Henze
Auerbach
Statt Blumen bald Asia-Food im Vogtland: Warum ein Geschäft ausziehen muss und das andere zuschließt
Redakteur
Von Cornelia Henze
Zwei Einzelhändlerinnen alteingesessener Geschäfte in Auerbachs Innenstadt verabschieden sich Ende Dezember. Die eine, weil sie muss – die andere, weil sie will.

„Blumen am Neumarkt“ und die „Eine Welt Mode“, kurz der Camel-Shop, schließen zum Jahresende in Auerbach. Floristin Anette Horlbeck und Modehändlerin Ina Rudolf empfangen in diesen Tagen von Kunden Worte des Abschieds, des Dankes und des Bedauerns. „Meine Kunden sind arg betroffen, manche waren geschockt“, sagt Blumenhändlerin...
