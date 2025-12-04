Statt Blumen bald Asia-Food im Vogtland: Warum ein Geschäft ausziehen muss und das andere zuschließt

Auerbach
Zwei Einzelhändlerinnen alteingesessener Geschäfte in Auerbachs Innenstadt verabschieden sich Ende Dezember. Die eine, weil sie muss – die andere, weil sie will.
„Blumen am Neumarkt“ und die „Eine Welt Mode“, kurz der Camel-Shop, schließen zum Jahresende in Auerbach. Floristin Anette Horlbeck und Modehändlerin Ina Rudolf empfangen in diesen Tagen von Kunden Worte des Abschieds, des Dankes und des Bedauerns. „Meine Kunden sind arg betroffen, manche waren geschockt“, sagt Blumenhändlerin...
