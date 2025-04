Staugefahr und Umleitungen in Auerbach: Wo Autofahrer ab Montag mehr Zeit einplanen sollten

Autofahrer müssen sich in den nächsten Wochen auf Einschränkungen in Auerbach einstellen. Los geht es am Montag. Wo gesperrt ist und warum.

Bis Anfang Mai kommen auf Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet von Auerbach Einschränkungen zu. Darüber informierte die Stadtverwaltung am Freitag. Grund sind umfassende Untersuchungen des Baugrunds in Vorbereitung auf die Landesgartenschau 2029. „Da dabei Kern-Bohrtechnik zum Einsatz kommt, lassen sich zeitweise Verkehrsbeschränkungen nicht...