Steinberger Firma mit Sächsischem Meilenstein ausgezeichnet

Die MTS-Molding Tec GmbH wurde für unternehmensinterne Nachfolge geehrt. Ein Angestellter hatte die Firma übernommen.

Das Steinberger Unternehmen MTS-Molding Tec wurde mit dem Preis „Sächsischer Meilenstein“ ausgezeichnet. Die Ehrung ging für die unternehmensinterne Nachfolge an der Firmenspitze ins Vogtland. Mit der Übernahme durch den leitenden Angestellten Monty Tepper habe sich die Firma von ihrem Mutterkonzern emanzipiert, so eine Mitteilung der...