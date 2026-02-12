Steuer-Senkung in der Gastronomie: Dieses Lokal im Vogtland senkt tatsächlich die Preise

Trotz der Senkung der Mehrwertsteuer auf sieben Prozent bleibt die erhoffte Preissenkung für Gäste in vielen Restaurants aus. Eine der wenigen Ausnahmen ist die „Taverna Vasilis“ in Auerbach.

Mit der Senkung der Mehrwertsteuer auf Speisen hat sich seit Jahresbeginn einiges geändert. Bundesweit gilt für vor Ort verzehrte Speisen nun der ermäßigte Satz von 7 statt 19 Prozent. Damit gilt ein einheitlicher Steuersatz für Speisen – unabhängig davon, ob sie im Restaurant verzehrt oder zum Mitnehmen gekauft werden. Mit der Senkung der Mehrwertsteuer auf Speisen hat sich seit Jahresbeginn einiges geändert. Bundesweit gilt für vor Ort verzehrte Speisen nun der ermäßigte Satz von 7 statt 19 Prozent. Damit gilt ein einheitlicher Steuersatz für Speisen – unabhängig davon, ob sie im Restaurant verzehrt oder zum Mitnehmen gekauft werden.