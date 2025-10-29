Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Wegen einer Havarie wird auf der Auerbacher Schlossstraße gebaut. Am 3. November ist voll gesperrt.
Wegen einer Havarie wird auf der Auerbacher Schlossstraße gebaut. Am 3. November ist voll gesperrt. Bild: Cornelia Henze
Wegen einer Havarie wird auf der Auerbacher Schlossstraße gebaut. Am 3. November ist voll gesperrt.
Wegen einer Havarie wird auf der Auerbacher Schlossstraße gebaut. Am 3. November ist voll gesperrt. Bild: Cornelia Henze
Auerbach
Straße gesperrt: Was Autofahrer in Auerbach darüber wissen müssen
Von Cornelia Henze
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wegen eines Wasserschadens sind Reparaturen auf der Schloßstraße in den nächsten Tagen nötig.

An der Nahwärmetrasse zwischen Auerbacher Bibliothek und dem Museum (Schloßstraße) trat jetzt ein größerer Schaden auf, informiert Auerbachs Stadtsprecher Hagen Hartwig. Es trete dort ein größerer Wasserverlust auf. Dadurch bestehe die Gefahr, dass die Straße unterspült werde. Zur Sicherung der Heizung und Warmwasserversorgung besteht...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.10.2025
3 min.
Entlassener Chefarzt am Erzgebirgsklinikum: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Die Kündigung des Chefarzts der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg sorgt weiter für Aufregung.
Gegen den fristlos gekündigten Mediziner von der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Annaberg-Buchholz stehen massive Vorwürfe im Raum. Welche strafrechtlich relevanten Verstöße die Staatsanwaltschaft nun prüfen lässt.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
29.10.2025
4 min.
Hotel im Vogtland schließt nach 31 Jahren: „Es läuft nicht so gut, um davon leben zu können“
Pächter Michael Ammerschuber zieht sich nach acht Jahren aus dem Hotel Falkenstein zurück. Die letzten Gäste verlassen das Haus am Sonntag.
Das Hotel Falkenstein stellt seinen Betrieb ein. Als Gründe nennt der Hoteldirektor zu geringe Gästezahlen und hohe Betriebskosten. Was passiert jetzt mit dem Hotel und dem dazugehörigen Restaurant?
Florian Wunderlich
15.10.2025
1 min.
Auerbach: Hier kann Herbstlaub kostenlos entsorgt werden
Wo die Bäume sonst grün sind, kommt im Herbst einiges an bunten Blättern zusammen.
Das Wertstoffzentrum Böhm in Rebesgrün nimmt ab 3. November Lieferungen im Auftrag der Stadt Auerbach entgegen. Worauf ist zu achten?
Uwe Selbmann
19:20 Uhr
4 min.
Erzgebirge Aue trifft auf Jahn Regensburg: Kommt es zum Comeback von Mittelstürmer Marcel Bär?
Marcel Bär verfolgte zuletzt warm eingepackt das Heimspiel gegen Waldhof Mannheim (0:2).
Monatelang musste der FC Erzgebirge ohne seinen Mittelstürmer Marcel Bär auskommen. Hat das Warten nun ein Ende?
Paul Steinbach
19:20 Uhr
2 min.
Nach Hurrikan "Melissa": Touristen können Jamaika verlassen
Die auch bei Touristen beliebte Ortschaft Black River, die im 17. Jahrhundert gegründet wurde, ist komplett zerstört.
Ein wichtiger Flughafen der Karibikinsel lässt wieder kommerzielle Flüge zu. Ab Samstag dürfen rund 25.000 Urlauber ausreisen - auch Deutsche.
03.10.2025
2 min.
Neue Baustelle in Auerbach: Große Umleitung ab Montag zwischen Vogtland und Erzgebirge
Zwischen Auerbach und Schönheide gibt es ab Montag eine Vollsperrung.
Autofahrer müssen ab nächster Woche mit Behinderungen rechnen. Die Schönheider Straße in Auerbach wird wegen Bauarbeiten gesperrt. Wo sonst noch Einschränkungen drohen.
Florian Wunderlich
Mehr Artikel