Straße gesperrt: Was Autofahrer in Auerbach darüber wissen müssen

Auerbach
Wegen eines Wasserschadens sind Reparaturen auf der Schloßstraße in den nächsten Tagen nötig.
An der Nahwärmetrasse zwischen Auerbacher Bibliothek und dem Museum (Schloßstraße) trat jetzt ein größerer Schaden auf, informiert Auerbachs Stadtsprecher Hagen Hartwig. Es trete dort ein größerer Wasserverlust auf. Dadurch bestehe die Gefahr, dass die Straße unterspült werde. Zur Sicherung der Heizung und Warmwasserversorgung besteht...
