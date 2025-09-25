Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Streit über Kinderbekleidung: Mann aus dem Vogtland soll seine Frau geschlagen haben – und schwänzte den Prozess

Der Prozess wegen Körperverletzung am Landgericht konnte am Donnerstag nicht stattfinden.
Der Prozess wegen Körperverletzung am Landgericht konnte am Donnerstag nicht stattfinden.
Auerbach
Streit über Kinderbekleidung: Mann aus dem Vogtland soll seine Frau geschlagen haben – und schwänzte den Prozess
Redakteur
Von Gunter Niehus
Das Landgericht sollte das Verfahren gegen einen 39-jährigen Mann neu aufrollen. Doch der Angeklagte kam nicht. Wie es nun weitergeht.

Erst wollte er das Urteil des Amtsgerichts Auerbach nicht akzeptieren - dann schwänzte er die Berufungsverhandlung vor dem Zwickauer Landgericht. Das Amtsgericht Auerbach hatte einen 39-jährigen, mehrfach vorbestraften Mann aus dem Raum Auerbach wegen vorsätzlicher Körperverletzung, versuchter Nötigung und Bedrohung zu einer Geldstrafe von...
