Streit über Kinderbekleidung: Mann aus dem Vogtland soll seine Frau geschlagen haben – und schwänzte den Prozess

Das Landgericht sollte das Verfahren gegen einen 39-jährigen Mann neu aufrollen. Doch der Angeklagte kam nicht. Wie es nun weitergeht.

Erst wollte er das Urteil des Amtsgerichts Auerbach nicht akzeptieren - dann schwänzte er die Berufungsverhandlung vor dem Zwickauer Landgericht. Das Amtsgericht Auerbach hatte einen 39-jährigen, mehrfach vorbestraften Mann aus dem Raum Auerbach wegen vorsätzlicher Körperverletzung, versuchter Nötigung und Bedrohung zu einer Geldstrafe von...