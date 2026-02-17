Streusalzmangel in vielen Regionen – wie ist die Lage in Auerbach? „Wir haben frühzeitig vorgesorgt“

Auerbach
Das Winterwetter sorgt in diesem Jahr in einigen Regionen Deutschlands für einen Streusalzmangel. Wie viel Salz in Auerbach noch zur Verfügung steht.
Trotz der vielen Wochen mit Schnee und Eis kommt der Winterdienst gut über die Runden. Dieses Zwischenfazit zieht die Stadt Auerbach und der Bauhof. „Wir haben frühzeitig vorgesorgt und noch ausreichend Streusalz im Lager. 300 Tonnen Salz standen uns für den Winter 2025/26 zur Verfügung. Davon haben wir bisher rund 225 Tonnen verbraucht“,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.