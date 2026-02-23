MENÜ
Beim Tag der Vogtländer 2024 sorgte die Adorfer Trommelgruppe Drumherum für Stimmung.
Beim Tag der Vogtländer 2024 sorgte die Adorfer Trommelgruppe Drumherum für Stimmung. Bild: C. Schubert/Archiv
Auerbach
Tag der Vogtländer: Geht es weiter – und wann und wo?
Redakteur
Von Ronny Hager
Um das große Volksfest ist es nach der 20. Auflage im September 2024 in Bad Elster ruhig geworden. Was das Landratsamt zur Zukunft des Festes sagt – und warum es 2026 keinen Tag der Vogtländer gibt.

In diesem Jahr ist es genau drei Jahrzehnte her, dass auf Initiative des 1. Traditionsvereins Markneukirchen/Berg der Tag der Vogtländer aus der Taufe gehoben wurde. Was am 28. Juli 1996 beim Bergfest mit 400 Mitwirkenden begann, wird aber 2026 keine Neuauflage erfahren. Kein Tag der Vogtländer in diesem Jahr, stattdessen wird das 30-jährige...
