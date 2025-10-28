Tagespflege im Diakonie-Neubau in Auerbach startet: „Der Bedarf ist groß in der Region“

Auerbach
Die Arbeiten am Keffel-Haus neigen sich dem Ende zu. Jetzt zieht Leben in das Haus am Hofaupark ein. Auch die Tagespflege geht an den Start. Das Interesse ist groß – nicht nur im Göltzschtal.
Nach mehreren Jahren Bauzeit befinden sich die Arbeiten im Keffel-Haus der Diakonie Auerbach auf dem ehemaligen Schützenhaus-Areal in den letzten Zügen. Davon konnten sich auch die Auerbacher ein Bild machen. Dieser Tage füllt sich das Gebäude allmählich mit Leben.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.