Tagespflege im Diakonie-Neubau in Auerbach startet: „Der Bedarf ist groß in der Region“

Die Arbeiten am Keffel-Haus neigen sich dem Ende zu. Jetzt zieht Leben in das Haus am Hofaupark ein. Auch die Tagespflege geht an den Start. Das Interesse ist groß – nicht nur im Göltzschtal.

Nach mehreren Jahren Bauzeit befinden sich die Arbeiten im Keffel-Haus der Diakonie Auerbach auf dem ehemaligen Schützenhaus-Areal in den letzten Zügen. Davon konnten sich auch die Auerbacher ein Bild machen. Dieser Tage füllt sich das Gebäude allmählich mit Leben.