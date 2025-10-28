Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Tagespflege im Diakonie-Neubau in Auerbach startet: „Der Bedarf ist groß in der Region“

Die neue Tagespflege der Diakonie geht an den Start: Ehrenamtler Sabine Kulicke, Christiane Hummel und Elvira Krebs (v. l.) zeigen, wie ein Tag in der Einrichtung abläuft. Bild: David Rötzschke
Auerbach
Tagespflege im Diakonie-Neubau in Auerbach startet: „Der Bedarf ist groß in der Region“
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Die Arbeiten am Keffel-Haus neigen sich dem Ende zu. Jetzt zieht Leben in das Haus am Hofaupark ein. Auch die Tagespflege geht an den Start. Das Interesse ist groß – nicht nur im Göltzschtal.

Nach mehreren Jahren Bauzeit befinden sich die Arbeiten im Keffel-Haus der Diakonie Auerbach auf dem ehemaligen Schützenhaus-Areal in den letzten Zügen. Davon konnten sich auch die Auerbacher ein Bild machen. Dieser Tage füllt sich das Gebäude allmählich mit Leben.
19:00 Uhr
5 min.
Von Langenau bis in den Kosovo: Junger Kapitän des FC Erzgebirge Aue musste schon einige Hürden überwinden
Im Sommer reiste Pascal Wendisch mit der U-18-Sachsenauswahl nach Südosteuropa.
Pascal Wendisch ist Spielführer bei den A-Junioren des Drittligisten. Der gebürtige Brand-Erbisdorfer, der parallel zum Fußball eine Ausbildung absolviert, übernimmt auch neben dem Platz Verantwortung – auch dank eines Anrufs zum 14. Geburtstag.
Kai Dittrich
19:00 Uhr
2 min.
Chemnitzer Bierlikör soll in indischem Museums-Shop verkauft werden
Subodh Kerkar, Gründer des Biermuseums in Goa, mit dem Chemnitzer Gastronom André Donath.
Eigentlich wollte Brauhaus-Chef André Donath nur ein Eröffnungsgeschenk vorbeibringen. Aber daraus könnte sich eine Geschäftsbeziehung entwickeln.
Christian Mathea
23.08.2025
4 min.
Café im Auerbacher Hofaupark steht wieder leer: Weshalb sich die Diakonie als Betreiber zurückzog – wie geht’s weiter?
Ende Juli haben Jugendliche aus Auerbach das Café im Hofaupark mit einem Pop-up-Store kurzzeitig belebt. Inzwischen steht die Immobilie wieder leer.
Mehrere Pächter versuchten ihr Glück mit dem Café im Auerbacher Hofaupark – zuletzt die Diakonie. Auch der Wohlfahrtsverein hat nun aufgegeben. Über die Gründe und die Zukunft des kleinen Lokals.
Florian Wunderlich
27.10.2025
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
23.07.2025
4 min.
Millionenprojekt der Diakonie Auerbach: Wie es wenige Monate vor der geplanten Eröffnung um das Haus steht
Das „Keffel-Haus“ der Diakonie Auerbach soll im Herbst seine ersten Bewohner beherbergen können.
Durch Verzögerungen machte das „Keffel-Haus“ auf dem Schützenhaus-Areal in Auerbach bisher von sich reden. Nun rückt der nächste Eröffnungstermin in greifbare Nähe. Kann er diesmal gehalten werden?
Florian Wunderlich
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
Mehr Artikel