Tierarztkosten belasten Tierschutzverein: Wie Falkenstein jetzt hilft

Die Stadt Falkenstein erhöht die Zahlungen für den Tierschutzverein. Vorsitzende Ines Pfeiffer erklärt, was den Verein zuletzt finanziell belastet und was nun noch erschwerend hinzukam.

Die Stadt Falkenstein zahlt dem Tierschutzverein Auerbach und Umgebung mehr Geld. Das hat der Stadtrat in der jüngsten Sitzung beschlossen. Grund für die Erhöhung der Pauschalentschädigung, die die Kommunen jährlich an den Verein zahlen, sind die zuletzt gestiegenen Kosten für die Tierschützer. Vereinsvorsitzende Ines Pfeiffer schrieb in...