Töpfermarkt in Auerbach: „Einige sagen, es ist der beste im Jahr“ – was Besucher diesmal erwartet

Die Große Kreisstadt wird zur Töpferhochburg. 54 Händler aus fünf Ländern präsentieren am Wochenende ihre Werke. Auch neue Gesichter sind dabei. Was den Markt so besonders macht.

Auerbach wird am Wochenende zur Hochburg der Töpfer. Für den 29. Töpfermarkt auf dem Altmarkt haben 54 Händler ihre Teilnahme zugesagt. Diese kommen aus Deutschland, Tschechien, Polen, Ungarn und Litauen. „Auch neue Leute sind dabei", sagt Helmut Forner, der den Töpfermarkt Mitte der 1990er-Jahren aus der Taufe hob. Welche Töpfer kommen,...