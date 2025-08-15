Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Töpfermarkt in Auerbach: „Einige sagen, es ist der beste im Jahr“ – was Besucher diesmal erwartet

Initiator des Töpfermarktes: Helmut Forner aus Rodewisch.
Initiator des Töpfermarktes: Helmut Forner aus Rodewisch. Bild: David Rötzschke/Archiv
Initiator des Töpfermarktes: Helmut Forner aus Rodewisch.
Initiator des Töpfermarktes: Helmut Forner aus Rodewisch. Bild: David Rötzschke/Archiv
Auerbach
Töpfermarkt in Auerbach: „Einige sagen, es ist der beste im Jahr“ – was Besucher diesmal erwartet
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Große Kreisstadt wird zur Töpferhochburg. 54 Händler aus fünf Ländern präsentieren am Wochenende ihre Werke. Auch neue Gesichter sind dabei. Was den Markt so besonders macht.

Auerbach wird am Wochenende zur Hochburg der Töpfer. Für den 29. Töpfermarkt auf dem Altmarkt haben 54 Händler ihre Teilnahme zugesagt. Diese kommen aus Deutschland, Tschechien, Polen, Ungarn und Litauen. „Auch neue Leute sind dabei“, sagt Helmut Forner, der den Töpfermarkt Mitte der 1990er-Jahren aus der Taufe hob. Welche Töpfer kommen,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:00 Uhr
4 min.
Freizeittipps für das Wochenende im Vogtland: Simson- und Trucker-Treffen, Boxen und Freibadfeste
Spektakel in Kürbitz: Am Wochenende steht das beliebte Simson-Treffen mit der Traditionsrundfahrt auf dem Programm.
Nach den Ferien füllt sich der Veranstaltungskalender: In Kürbitz ist Simson-Treffen, andernorts treffen sich Trucker. Zahlreiche weitere Ausflugstipps locken in die Freibäder und Open-Air-Theater.
Florian Wunderlich
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
16:40 Uhr
3 min.
Mindestens 16 große Waldbrände in Spanien
Die Brandbekämpfer sehen sich teilweise mit riesigen Feuerwänden konfrontiert, die durch stürmische Winde jederzeit blitzartig die Richtung ändern können.
Ungewöhnlich viele Waldbrände zugleich bringen die Einsatzkräfte in Spanien an den Rand ihrer Kräfte. Tausende müssen fliehen. Die Opposition fordert den Einsatz des Militärs.
12:00 Uhr
2 min.
Auerbacher Innenstadt wegen Töpfermarkt gesperrt: Was das für Autofahrer, Busse und Parkplätze heißt
Wegen des Töpfermarktes sind Teile der Auerbacher Innenstadt gesperrt.
Wegen des Töpfermarktes in Auerbach kommt es bereits ab Freitag zu Einschränkungen in der Innenstadt. Welche Straßen gesperrt sind und wo stattdessen geparkt werden kann.
Florian Wunderlich
16:34 Uhr
2 min.
Nach Rechtsstreit: Bund muss Afghanin Visum erteilen
Eine Beschwerde des Bundes vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin Brandenburg wurde zurückgezogen. (Symbolbild)
In Pakistan warten Hunderte Afghanen mit einer Aufnahmezusage für Deutschland. Im Fall einer Frau und ihrer Familie gilt jetzt die richterliche Anordnung, die Einreisepapiere auszustellen.
Mehr Artikel