Transportunternehmer will Bürgermeister von Bergen werden: „Wir müssen eingefahrene Gleise verlassen.“

Pierre Lange tritt zur Bürgermeisterwahl in Bergen am 15. Juni an. Er möchte den Ort moderner machen. Was ihm da genau vorschwebt.

Den Kindergarten „Am Ententeich“ in Bergen kennt Pierre Lange ganz genau. „Meine drei Kinder haben ihn alle besucht“, sagt der 37-Jährige. „Er ist wichtig für unsere Gemeinde, und wir müssen trotz sinkender Kinderzahlen alles dafür tun, damit er bleibt.“ Darum hat Lange genau diesen Ort für das Gespräch im Vorfeld der... Den Kindergarten „Am Ententeich“ in Bergen kennt Pierre Lange ganz genau. „Meine drei Kinder haben ihn alle besucht“, sagt der 37-Jährige. „Er ist wichtig für unsere Gemeinde, und wir müssen trotz sinkender Kinderzahlen alles dafür tun, damit er bleibt.“ Darum hat Lange genau diesen Ort für das Gespräch im Vorfeld der...