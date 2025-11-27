Trotz Erfolg keine Fortsetzung: Dieses Jahr keine große Silvesterparty im Göltzschtal – doch warum?

Seit 2022 feiert das Göltzschtal zum Jahreswechsel eine große Silvesterparty mit Livemusik und Feuerwerk. Dieses Jahr fällt das Event aus. Woran das liegt und ob es Hoffnung für eine Fortsetzung gibt.

In wenigen Wochen geht das Jahr 2025 zu Ende. Anders als in den zurückliegenden Jahren wird der Jahreswechsel im Göltzschtal diesmal aber nicht mit einer großen Sause gefeiert. An mangelndem Interesse und zu geringen Besucherzahlen für eine der größten Silvesterpartys im Vogtland liegt das allerdings nicht.