  • Trotz Erfolg keine Fortsetzung: Dieses Jahr keine große Silvesterparty im Göltzschtal – doch warum?

Das Göltzschtal feiert Silvester – in diesem Jahr allerdings ohne große Party. Nach drei Auflagen pausiert die Veranstaltung vorerst.
Lukas Lenk ist Organisator und Caterer der Silvesterparty. Geht es nach ihm, könnte diese im nächsten Jahr wieder stattfinden.
Für die Band Simultan, die die Veranstaltung 2022 ins Leben gerufen haben, gibt es dieses Jahr Silvesterurlaub.
Das Göltzschtal feiert Silvester – in diesem Jahr allerdings ohne große Party. Nach drei Auflagen pausiert die Veranstaltung vorerst.
Lukas Lenk ist Organisator und Caterer der Silvesterparty. Geht es nach ihm, könnte diese im nächsten Jahr wieder stattfinden.
Für die Band Simultan, die die Veranstaltung 2022 ins Leben gerufen haben, gibt es dieses Jahr Silvesterurlaub.
Auerbach
Trotz Erfolg keine Fortsetzung: Dieses Jahr keine große Silvesterparty im Göltzschtal – doch warum?
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Seit 2022 feiert das Göltzschtal zum Jahreswechsel eine große Silvesterparty mit Livemusik und Feuerwerk. Dieses Jahr fällt das Event aus. Woran das liegt und ob es Hoffnung für eine Fortsetzung gibt.

In wenigen Wochen geht das Jahr 2025 zu Ende. Anders als in den zurückliegenden Jahren wird der Jahreswechsel im Göltzschtal diesmal aber nicht mit einer großen Sause gefeiert. An mangelndem Interesse und zu geringen Besucherzahlen für eine der größten Silvesterpartys im Vogtland liegt das allerdings nicht.
