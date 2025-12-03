Um langfristig zu sparen: Dorf im Vogtland greift bei Straßenbeleuchtung tief in die Tasche

Auerbach
Erst einmal muss die Gemeinde tief in die Haushaltskasse greifen, bevor bei der Straßenbeleuchtung der Spareffekt einsetzt. Was genau in den Ortsteilen passiert.
An insgesamt 500 Straßenlampen in den Steinberger Ortsteilen Rothenkirchen, Wildenau und Wernesgrün wechselt eine Fachfirma entweder die Glühlampen oder gleich den ganzen Lampenkopf. Ziel dieser Umrüstung ist die Umstellung der gesamten Straßenbeleuchtung auf sparsame LED-Lampen. Rund 175.200 Euro muss die Gemeinde dafür ausgeben, da die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.