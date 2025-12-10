MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Tempo-30-Zone am Reumtengrüner Freibad besteht seit längerer Zeit.
Die Tempo-30-Zone am Reumtengrüner Freibad besteht seit längerer Zeit. Bild: Sylvia Dienel
Die Tempo-30-Zone am Reumtengrüner Freibad besteht seit längerer Zeit.
Die Tempo-30-Zone am Reumtengrüner Freibad besteht seit längerer Zeit. Bild: Sylvia Dienel
Auerbach
Umfassende Geschwindigkeitsreduzierung in Auerbacher Ortsteil rückt näher
Von Sylvia Dienel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Etwa die Hälfte der Reumtengrüner Hauptstraße wird demnächst zur Tempo-30-Zone erklärt. Auch Parken soll dort untersagt werden. Gründe sind hohes Verkehrs- und Fußgängeraufkommen.

Drei Tempo-30-Zonen gibt es in Reumtengrün aktuell. Zwei von ihnen fusionieren bald und die befinden sich auf der Hauptstraße. Möglicherweise noch in diesem Jahr wird vom Freibad am Ortseingang bis zur Dorfmitte in Park-Höhe eine Geschwindigkeitsbegrenzung gelten. Und zwar rund um die Uhr. Momentan werden die Voraussetzungen dafür geschaffen....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.11.2025
3 min.
Gehört auch zur Vogtland-Geschichte: Tafel erinnert an französische Gefangene
Ortsvorsteher Uwe Ebert (rechts) und Ratsmitglied Gunther Stich schreiten am Sportlerheim zur Tat.
In der Reumtengrüner Turnhalle sind kurz vor Kriegsende Soldaten eingesperrt gewesen. Eine kürzlich enthüllte Tafel erinnert daran. Was aus Erzählungen älterer Einwohner noch bekannt ist.
Sylvia Dienel
15:08 Uhr
3 min.
NFL kehrt 2026 und 2028 nach München zurück
Die NFL kehrt 2026 wieder mit einem Gastspiel in die Münchner Allianz Arena zurück. (Archivbild)
Zweimal schon war die NFL mit regulären Saisonspielen in München zu Gast. Jetzt sind zwei weitere Termine in den nächsten Jahren bestätigt.
15:09 Uhr
5 min.
Mutmaßlicher Chef der Entführer sagt im Block-Prozess aus
Unternehmerin Christina Block wird von Rechtsanwalt Ingo Bott vertreten.
Nach längerer Pause müssen die Angeklagten im Block-Prozess wieder vor Gericht erscheinen. Ein wichtiger Zeuge sagt aus. Er soll der Chef der Entführer gewesen sein.
21.10.2025
1 min.
Vogtländischer Ortsteil ist noch immer Baustelle
Auerbach ist aus Reumtengrüner Richtung über zwei Kreisverkehr zu erreichen.
Im August haben die Bauarbeiten in der Reumtengrüner Richardshöhe begonnen. Was jetzt noch fehlt.
Sylvia Dienel
09.12.2025
3 min.
AfD lehnt neuen Aldi-Markt im Erzgebirge ab
So könnte der neue Aldi-Markt an der B 95 in Annaberg aussehen.
Trotz Gegenstimmen haben die Pläne des Discounters für einen Neubau in Annaberg-Buchholz die nächste Hürde genommen. Wann frühestens mit einem Baustart gerechnet werden kann.
Patrick Herrl
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Vor dem Amtsgericht Chemnitz musste sich eine Zahnärztin wegen Betruges verantworten.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
Mehr Artikel