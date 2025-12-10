Umfassende Geschwindigkeitsreduzierung in Auerbacher Ortsteil rückt näher

Auerbach
Etwa die Hälfte der Reumtengrüner Hauptstraße wird demnächst zur Tempo-30-Zone erklärt. Auch Parken soll dort untersagt werden. Gründe sind hohes Verkehrs- und Fußgängeraufkommen.
Drei Tempo-30-Zonen gibt es in Reumtengrün aktuell. Zwei von ihnen fusionieren bald und die befinden sich auf der Hauptstraße. Möglicherweise noch in diesem Jahr wird vom Freibad am Ortseingang bis zur Dorfmitte in Park-Höhe eine Geschwindigkeitsbegrenzung gelten. Und zwar rund um die Uhr. Momentan werden die Voraussetzungen dafür geschaffen....
