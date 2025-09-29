Umfrage zur Zukunft der Auerbacher Innenstadt: „Die Leute wünschen sich Großstadt-Feeling“

Was wünschen sich Menschen in der Innenstadt? Die Ergebnisse einer Passantenbefragung in Auerbach überraschen wenig. Welche Ideen laut wurden und warum Tempo bei der Umsetzung nicht zu erwarten ist.

In einigen Innenstädten reiht sich inzwischen ein leeres Schaufenster an das andere. Der demografische Wandel, Wegzug und der erstarkte Onlinehandel gelten als die Hauptgründe dieser Entwicklung. „Auerbach stemmt sich vorbildlich dagegen", lobt Sina Krieger von der Industrie- und Handelskammer Plauen die Drei-Türme-Stadt. Wie kann das auch...