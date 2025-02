Unbekannte zertrümmern Scheibe von Bushaltestelle in Auerbach

Die Tat an der Göltzschtalstraße ereignete sich zwischen Sonntagnacht und Sonntagnachmittag. Die Polizei sucht Zeugen.

Auerbach.

In Auerbach haben Unbekannte am vergangenen Wochenende eine Glasscheibe des Wartehäuschens an einer Bushaltestelle an der Göltzschtalstraße zertrümmert. Wie die Pressestelle der Polizeidirektion Zwickau am Montag mitteilte, ereignete sich die Tat im Zeitraum zwischen der Nacht zum Sonntag und Sonntagnachmittag. Die Kosten für die Instandsetzung werden auf rund 500 Euro geschätzt. Um den oder die Täter dafür zur Verantwortung zu ziehen, werden nun Zeugen gesucht, die Personen beobachtet haben, die sich an der Bushaltestelle aufhielten und mit der Tat in Verbindung stehen könnten. Diese Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen unter der Telefonnummer 03744 2550 dem Polizeirevier Auerbach-Klingenthal mitzuteilen. (mib)