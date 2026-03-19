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Einen Unfall meldet die Polizei am Donnerstagmorgen aus Auerbach.
Einen Unfall meldet die Polizei am Donnerstagmorgen aus Auerbach. Foto: Heiko Küverling/stockadobe
Einen Unfall meldet die Polizei am Donnerstagmorgen aus Auerbach.
Einen Unfall meldet die Polizei am Donnerstagmorgen aus Auerbach. Foto: Heiko Küverling/stockadobe
Auerbach
Unfall am Donnerstagmorgen in Auerbach: Zwei Personen verletzt
Redakteur
Von Tino Beyer
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Zwischen Auerbach und Hohengrün sind zwei Fahrzeuge zusammengestoßen.

Ein Unfall hat sich am Donnerstagmorgen gegen 6.30 Uhr auf der Staatsstraße 300 - das ist die Klingenthaler Straße - zwischen Auerbach und Hohengrün ereignet. An der Einmündung der Hohengrüner Straße sind zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Darüber hat die Polizeidirektion Zwickau am Donnerstagmorgen informiert. Der Unfallhergang laut...
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