Unfall am Donnerstagmorgen in Auerbach: Zwei Personen verletzt

Auerbach
Zwischen Auerbach und Hohengrün sind zwei Fahrzeuge zusammengestoßen.
Ein Unfall hat sich am Donnerstagmorgen gegen 6.30 Uhr auf der Staatsstraße 300 - das ist die Klingenthaler Straße - zwischen Auerbach und Hohengrün ereignet. An der Einmündung der Hohengrüner Straße sind zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Darüber hat die Polizeidirektion Zwickau am Donnerstagmorgen informiert. Der Unfallhergang laut...
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