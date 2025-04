Unfall an einer Kreuzung in Auerbach: Zwei Verletzte

Ein Skoda und ein Renault sind am Donnerstag miteinander kollidiert. Auch ein Citroen war betroffen. So kam es zu dem Unfall.

Drei Fahrzeuge waren in einen Unfall verwickelt, der sich am Donnerstag um 11.15 Uhr in Auerbach ereignet hat. Eine 52-jährige Skoda-Fahrerin befuhr laut Polizei die Damaschkestraße in Richtung Dr.-Wilhelm-Külz-Straße. Sie wollte über die Kreuzung in Richtung Opitzstraße gelangen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Renault einer...