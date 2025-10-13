Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Für einen Unfall auf der B169 in Wernesgrün rückte die Polizei aus.
Für einen Unfall auf der B169 in Wernesgrün rückte die Polizei aus. Bild: Marijan Murat/dpa
Für einen Unfall auf der B169 in Wernesgrün rückte die Polizei aus.
Für einen Unfall auf der B169 in Wernesgrün rückte die Polizei aus. Bild: Marijan Murat/dpa
Auerbach
Unfall in Wernesgrün führt zu Stromausfall
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Fahrzeug kollidierte mit einem Strommast. Dabei kam es zu einem Kurzschluss.

Am Sonntagvormittag ist es in Steinberg im Ortsteil Wernesgrün zu einem Verkehrsunfall mit Stromausfall gekommen. Laut Angaben der Polizei fuhr gegen 10.20 Uhr ein 50-jähriger Autofahrer die Brauereistraße aus Richtung Stützengrüner Straße/B169 in Richtung Wernesgrüner Straße. In Höhe der Andreas-Schubert-Straße kam der Fahrer des...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:30 Uhr
5 min.
Alter Vogtland-Gasthof lebt in neuem Glanz auf: „Das ganze Dorf hat schon reserviert“
Blick in den neuen Gasthof Schneidenbach mit der neuen Gastgeber-Familie. Am Mittwoch beginnt dort eine neue Zeitrechnung - unter dem Namen „Umama“.
Der Gasthof Schneidenbach war seit 1863 eine top Adresse, die letzten acht Jahre stand er leer. Wer jetzt Gaststätte und Saal betritt, traut seinen Augen nicht.
Gerd Möckel
15:40 Uhr
3 min.
Rüstungsindustrie: Minister will mehr Ansiedlungen in Sachsen
Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) besuchte am Mittwoch Firmen der Rüstungsbranche wie einen Hersteller von Militärfallschirmen in Ostsachsen.
Sachsens Wirtschaftsminister Panter wirbt für eine differenzierte Diskussion. Angesichts von Protesten gegen Rüstungsunternehmen müsse sich Sachsen entscheiden, ob es wirtschaftlichen Anschluss halten will.
Tobias Wolf
01.10.2025
1 min.
Sirene ausgelöst - Fehlalarm in Wernesgrün
Eine Sirenenanlage in Wernesgrün hat fälschlicherweise ausgelöst.
Krisenmanagement-Mitarbeiter geben Entwarnung. Was die Fachleute noch dazu mitteilten.
Lutz Kirchner
11:00 Uhr
1 min.
Laster nimmt Vorfahrt in Falkenstein: Frau muss ins Krankenhaus
Die Polizei ist zu einem Unfall am Montag in Falkenstein gerufen worden.
Bei einem Unfall zwischen einem Lkw und einem Auto ist eine Frau verletzt worden. Bei ihrem Audi handelt es sich womöglich um einen Totalschaden.
Jonas Patzwaldt
18:00 Uhr
4 min.
„Erzgebirgische Holzkunst geht krachen“: Kleiner Hersteller kämpft ums Überleben
Mirco Dost in seiner Holzkunstwerkstatt in Streckewalde. Die in Form einer Fichte gestalteten Schwibbögen sind sein Aushängeschild.
Die Anzahl der Hersteller erzgebirgischer Holzkunst geht seit Jahren zurück. Doch ist tatsächlich die gesamte Branche bedroht? Besuch bei einem, der jeden Tag zu kämpfen hat.
Georg Müller
15:40 Uhr
1 min.
22-jähriger Mopedfahrer in Rosenbach weicht einem Auto aus und stürzt
In Rosenbach wurde ein Mopedfahrer verletzt.
Der Zweiradfahrer trägt leichte Verletzungen davon. Wie es dazu gekommen ist.
Lutz Kirchner
Mehr Artikel