Unfall in Wernesgrün führt zu Stromausfall

Ein Fahrzeug kollidierte mit einem Strommast. Dabei kam es zu einem Kurzschluss.

Am Sonntagvormittag ist es in Steinberg im Ortsteil Wernesgrün zu einem Verkehrsunfall mit Stromausfall gekommen. Laut Angaben der Polizei fuhr gegen 10.20 Uhr ein 50-jähriger Autofahrer die Brauereistraße aus Richtung Stützengrüner Straße/B169 in Richtung Wernesgrüner Straße. In Höhe der Andreas-Schubert-Straße kam der Fahrer des...