Ungewöhnlicher Besuch im Juli: Warum der Weihnachtsmann in einer Kita im Vogtland auftaucht

Der Weihnachtsmann bringt am kommenden Dienstag Preise in die Ellefelder „Kinderwelt“. Was steckt dahinter?

Einen für die Jahreszeit ungewöhnlichen Besuch erwarten die Kinder der Ellefelder „Kinderwelt". Dort taucht am Dienstag der Weihnachtsmann auf. Warum das? Die Einrichtung hatte im Frühjahr am 1. Internationalen Mal- und Zeichenwettbewerb teilgenommen und gleich zwei Preise bei der Auswertung ergattern können, wie Lars Kießling vom Projekt...