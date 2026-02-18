Ungewöhnlicher Rettungseinsatz in Auerbach: Krähe hängt auf einem Hausdach fest

Der Vogel hatte sich in einen Schneefang verheddert. Die Feuerwehr eilte zu Hilfe.

Einen ungewöhnlichen Feuerwehreinsatz hat es am Faschingsdienstag in Auerbach gegeben. Feuerwehrleute der Auerbacher Wehr mussten am Nachmittag, kurz vor 17 Uhr, an der Poststraße auf das Dach eines Mehrfamilienhauses klettern. Dabei kam auch ein Leiterfahrzeug zum Einsatz. Grund: Eine Krähe war in Not geraten. Sie hing auf dem Dach in einem...