  • Ungewöhnlicher Unfall im Vogland: Traktor bleibt an Telefonleitung hängen und reißt Masten um

Einen Unfall mit 12.000 Euro Schaden meldet die Polizei aus Reumtengrün.
Einen Unfall mit 12.000 Euro Schaden meldet die Polizei aus Reumtengrün.
Einen Unfall mit 12.000 Euro Schaden meldet die Polizei aus Reumtengrün.
Einen Unfall mit 12.000 Euro Schaden meldet die Polizei aus Reumtengrün. Bild: Stockadobe.com
Auerbach
Ungewöhnlicher Unfall im Vogland: Traktor bleibt an Telefonleitung hängen und reißt Masten um
Redakteur
Von Tino Beyer
12.000 Euro Schaden meldet die Polizei nach einem Unfall im Auerbacher Ortsteil Reumtengrün.

Ein ungewöhnlicher Unfall passierte am frühen Donnerstagabend gegen 17.30 Uhr im Auerbacher Ortsteil Reumtengrün. Dort blieb ein Traktor mit Anhänger an einer Telefonleitung hängen, wie Polizeisprecherin Christina Friedrich am Freitag informierte. Der Vorfall ereignete sich an einer Feldzufahrt. Das Kabel zwischen zwei Masten hing offenbar...
