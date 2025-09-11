Unglückstag für zwei 16-Jährige im Vogtland: Schwer verletzt nach Unfall mit Microcar und Moped

Zwei Unfälle mit je einem Teenager passierten fast zeitgleich am Donnerstag in und um Auerbach. In den Fällen war den Fahranfängern ein Baum im Weg.

In Auerbach ereigneten sich am Donnerstag unabhängig voneinander zwei Unfälle mit ähnlichem Hergang. Fall eins: Eine 16-Jährige befuhr um 7 Uhr die Brunner Straße in Auerbach. Sie kam nach rechts ab und fuhr gegen einen Baum. Der Teenager verletzte sich schwer und musste ins Klinikum gebracht werden. Fall zwei: Um 7.10 Uhr war ein...