  • Unnötig schneller Griff zur Kettensäge? Stadt im Vogtland diskutiert über abgeschaffte Baumschutzsatzung

Bäume säumen einige innerstädtische Straßen in Treuen. Wo wird bei Fällungen neu gepflanzt? Bild: Sylvia Dienel
Auerbach
Unnötig schneller Griff zur Kettensäge? Stadt im Vogtland diskutiert über abgeschaffte Baumschutzsatzung
Von Sylvia Dienel
In Treuen ist ein verbaler Schlagabtausch über das Für und Wider von Baumfällungen und Rückschnitten entbrannt. Vor mehr als zehn Jahren hatte die Stadt ihre Baumschutzsatzung abgeschafft. Muss ein neues Regelwerk her?

Aus dem Treuener Stadtbild wird zu viel Grün entfernt oder drastisch zurechtgestutzt. Auch dort, wo es nicht nötig ist, weil die Bäume weder eine Gefahr für Menschen darstellen noch krank erscheinen. Diese Ansicht vertrat eine Besucherin der jüngsten Ratssitzung und konfrontierte anwesende Stadtvertreter damit. Deren Reaktion war ein Für und...
Mehr Artikel