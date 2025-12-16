Verfallende Immobilie in Vogtlanddorf wird aufgemöbelt

Das herrenlose „Haus Weber“ im Neustädter Ortsteil Poppengrün geht samt Grundstück in Gemeindebesitz über. Erste Pläne, was damit passieren soll, sind schon geschmiedet.

Es ist alles andere als ein schöner Anblick und entwickelt sich zunehmend zur Gefahrenquelle: Seit Mai herrenlos, kann das „Haus Weber“ an der Hauptstraße im Neustädter Ortsteil Poppengrün bald in Gemeindeeigentum übergehen. Ein schuldrechtlicher Abtretungsvertrag für das Flurstück ist abgeschlossen. Jetzt hat das Auerbacher Notariat...