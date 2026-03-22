Verrückte Zeiten und legendäre Feten: Was sich ehemalige Auerbacher Abiturienten zu erzählen haben

Wer in Auerbach sein Abitur machte, hatte am Samstag in der Schlossarena Gelegenheit, frühere Gefährten wiederzusehen. Ungefähr 400 Schüler und Lehrer waren der Einladung zum Ehemaligentreffen gefolgt.

Der Eiserne Vorhang ist Geschichte, die Mauer gerade gefallen. Mit dem politischen Umbruch weht neuer Wind durch Schulhäuser. Was gestern noch richtig war, könnte heute falsch sein. Unter diesen Umständen und Eindrücken arbeitete Katja Peterfi im Frühjahr 1990 mit Gleichaltrigen an der damaligen Erweiterten Oberschule „Geschwister Scholl“... Der Eiserne Vorhang ist Geschichte, die Mauer gerade gefallen. Mit dem politischen Umbruch weht neuer Wind durch Schulhäuser. Was gestern noch richtig war, könnte heute falsch sein. Unter diesen Umständen und Eindrücken arbeitete Katja Peterfi im Frühjahr 1990 mit Gleichaltrigen an der damaligen Erweiterten Oberschule „Geschwister Scholl“...