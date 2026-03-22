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Die jüngsten beim Absolvententreffen: Vertreter der Abschlussklasse 2024/25.
Die jüngsten beim Absolvententreffen: Vertreter der Abschlussklasse 2024/25. Foto: David Rötzschke
Absolventen des Wende-Jahrgangs 1989/90.
Absolventen des Wende-Jahrgangs 1989/90. Foto: David Rötzschke
Axel Pfeifer (75) und Sabine Vogel (77) gehörten zu denen, deren Abitur am längsten zurückliegt.
Axel Pfeifer (75) und Sabine Vogel (77) gehörten zu denen, deren Abitur am längsten zurückliegt. Foto: David Rötzschke
Dietmar Schneider gibt die Organisation an Julia Lang ab. Die Abiturientin von einst ist als Lehrerin zurück.
Dietmar Schneider gibt die Organisation an Julia Lang ab. Die Abiturientin von einst ist als Lehrerin zurück. Foto: David Rötzschke
Die jüngsten beim Absolvententreffen: Vertreter der Abschlussklasse 2024/25.
Die jüngsten beim Absolvententreffen: Vertreter der Abschlussklasse 2024/25. Foto: David Rötzschke
Absolventen des Wende-Jahrgangs 1989/90.
Absolventen des Wende-Jahrgangs 1989/90. Foto: David Rötzschke
Axel Pfeifer (75) und Sabine Vogel (77) gehörten zu denen, deren Abitur am längsten zurückliegt.
Axel Pfeifer (75) und Sabine Vogel (77) gehörten zu denen, deren Abitur am längsten zurückliegt. Foto: David Rötzschke
Dietmar Schneider gibt die Organisation an Julia Lang ab. Die Abiturientin von einst ist als Lehrerin zurück.
Dietmar Schneider gibt die Organisation an Julia Lang ab. Die Abiturientin von einst ist als Lehrerin zurück. Foto: David Rötzschke
Auerbach
Verrückte Zeiten und legendäre Feten: Was sich ehemalige Auerbacher Abiturienten zu erzählen haben
Von Sylvia Dienel
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Wer in Auerbach sein Abitur machte, hatte am Samstag in der Schlossarena Gelegenheit, frühere Gefährten wiederzusehen. Ungefähr 400 Schüler und Lehrer waren der Einladung zum Ehemaligentreffen gefolgt.

Der Eiserne Vorhang ist Geschichte, die Mauer gerade gefallen. Mit dem politischen Umbruch weht neuer Wind durch Schulhäuser. Was gestern noch richtig war, könnte heute falsch sein. Unter diesen Umständen und Eindrücken arbeitete Katja Peterfi im Frühjahr 1990 mit Gleichaltrigen an der damaligen Erweiterten Oberschule „Geschwister Scholl“...
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Bei dieser Schülerfirma am Goethe-Gymnasium Auerbach geht es um Zeit, Zahlen und Jahre, um Menschen und Erinnerungen. 15- bis 18-Jährige arbeiten dafür, dass vier Generationen schöne Momente erleben.
Cornelia Henze
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