Viel mehr Besucher als erwartet: 200 Vogtländer strömen zum Musikerstammtisch an die Talsperre Falkenstein

Richtig gute Stimmung herrschte am Freitagabend an der Talsperre. Dort erlebten die Besucher handgemachte Musik. Eine Band war zum ersten Mal dabei.

Musikerstammtische genießen in Falkenstein eine lange Tradition. Kurz nach der Wende erfunden und 2018 vom Gewerbering an die Talsperre umgezogen, bevölkerten zur jüngsten Ausgabe am Freitagabend weit mehr Gäste das Terrassengelände am Imbiss, als an einen Stammtisch passen. Um die 200 gönnten sich das Konzert: handgemachten Rock, Pop, Soul...