Vier Wochen Vorlauf auf der Kindergarten-Baustelle in Rothenkirchen: „Es ist ein gutes Miteinander“

Auerbach
Der neue Kindergarten in Rothenkirchen nimmt Gestalt an. Der Rohbau steht. Die Handwerker geben sich die Klinke in die Hand.
„Fenster, Türen, Innenputz, Estrich und auch die Elektriker sind am Werkeln.“ So beschreibt Steinbergs Bürgermeister Andreas Gruner (parteilos) das Vorankommen auf der Baustelle am Kindergarten. Am Birkenweg entsteht derzeit ein Neubau, nachdem der damals gerade frisch sanierte Kindergarten im Mai 2024 abbrannte. Dem Zeitplan nach sind die...
