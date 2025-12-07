Vogtländer erhalten Post aus Mallorca: Verbraucherzentrale warnt vor Betrugsmasche

Per Brief von der spanischen Insel wurden Vogtländer aufgefordert, Geld zu überweisen. Ein Betrugsversuch, warnt die Verbraucherzentrale. Was Betroffene tun sollten und was nicht.

In den vergangenen Wochen haben einige Vogtländer unerwartet Post aus Mallorca bekommen. Doch statt nett gemeinten Urlaubsgrüßen handelte es sich bei dem Schreiben in den Briefkästen der Betroffenen um Mahnungen, wie Heike Teubner von der Verbraucherzentrale Auerbach jetzt berichtet hat. Eine Frau aus der Drei-Türme-Stadt habe mit dem...