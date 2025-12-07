Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Vogtländer erhalten Post aus Mallorca: Verbraucherzentrale warnt vor Betrugsmasche

Heike Teubner ist Leiterin der Verbraucherzentrale in Auerbach.
Heike Teubner ist Leiterin der Verbraucherzentrale in Auerbach. Bild: David Rötzschke/Archiv
Heike Teubner ist Leiterin der Verbraucherzentrale in Auerbach.
Heike Teubner ist Leiterin der Verbraucherzentrale in Auerbach. Bild: David Rötzschke/Archiv
Auerbach
Vogtländer erhalten Post aus Mallorca: Verbraucherzentrale warnt vor Betrugsmasche
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Per Brief von der spanischen Insel wurden Vogtländer aufgefordert, Geld zu überweisen. Ein Betrugsversuch, warnt die Verbraucherzentrale. Was Betroffene tun sollten und was nicht.

In den vergangenen Wochen haben einige Vogtländer unerwartet Post aus Mallorca bekommen. Doch statt nett gemeinten Urlaubsgrüßen handelte es sich bei dem Schreiben in den Briefkästen der Betroffenen um Mahnungen, wie Heike Teubner von der Verbraucherzentrale Auerbach jetzt berichtet hat. Eine Frau aus der Drei-Türme-Stadt habe mit dem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.12.2025
3 min.
„Uns erdrückt die Last“: Gemeinde im Vogtland im Sog einer Kostenspirale
Hadert mit der Höhe der Umlage: Heiko Spranger, seit 2019 Bürgermeister von Mühlental.
Die jährlichen Verwaltungskosten an die Stadt Schöneck haben die Schwelle von einer Viertelmillion Euro überschritten. Der Unmut über die Ausgaben wird am Schönecker Ratstisch geteilt.
Ronny Hager
31.08.2025
1 min.
Misses Verbraucherschutz im Vogtland wird 60: „Ich mach‘ mich richtig schick!“
Die Chefin der Verbraucherzentrale wird 60: Am 31. August wird in Berlin gefeiert.
Seit Jahren ist ihr Rat gefragt und sie hilft, wenn Vogtländer in der Klemme stecken: Heike Teubner wird heute 60. Alles Gute!
Cornelia Henze
08:03 Uhr
1 min.
Zwei Menschen sterben bei Brand in Einfamilienhaus
Bei einem Brand in St. Leon-Rot sind zwei Menschen ums Leben gekommen.
Was bislang zu dem Feuer in Baden-Württemberg bekannt ist.
08:00 Uhr
4 min.
Wirtschaft, Bahn, Südring: Wo geht in Chemnitz eigentlich noch was vorwärts?
Chemnitz vom Fernverkehr der Bahn abgekoppelt, die Verlängerung des Südverbunds seit Jahren ohne Fortschritt, die Arbeitslosigkeit steigt.
Nach dem Ende des Kulturhauptstadtjahres prägt zunehmend wieder die nackte Realität das Bild. Über Parteigrenzen hinweg machen sich Frust und Enttäuschung breit.
Michael Müller
10.10.2025
3 min.
Perfide Betrugsmasche im Erzgebirge: Gefälschte Bußgeldschreiben kursieren in Marienberg
Derzeit kursieren gefälschte Bußgeldforderungen in Marienberg.
Per E-Mail täuschen die Betrüger eine Übereinkunft mit der Stadt vor und fordern zeitnah Geld. Die Stadtverwaltung warnt vor den gefälschten Schreiben und rät zur Anzeige.
Joseph Wenzel
06.12.2025
3 min.
Neuer Kreisverkehr mitten in Plauen ist fertig: Ab wann genau erfolgt die Freigabe?
Mitten auf dem Kreisverkehr: Übergroße Einkaufstüten werben für Plauen als Einkaufsstadt.
Seit Februar war die Kreuzung zwischen Martin-Luther-, Lessing- und Reißiger Straße gesperrt. Sie wurde zum Kreisverkehr umgebaut. Warum schon jetzt absehbar ist, dass es dort nicht ganz rund laufen wird.
Uwe Selbmann
Mehr Artikel