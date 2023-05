Vogtländer wegen Missbrauchs von Adoptivtochter zu Haftstrafe verurteilt

Drei Jahre und neun Monate Freiheitsstrafe lautete am Mittwoch das Urteil von Richter Jörg Richter am Amtsgericht Auerbach. Die Gesamtstrafe für den Vogtländer ergab sich aus mehreren Taten des sexuellen Missbrauchs an einem Kind in Kombination mit Körperverletzung, Misshandlung und Vergewaltigung. In dem sich mehrere Verhandlungstage hinziehenden...